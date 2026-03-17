Bolloré-L’Ebita bondit en 2025, mais le résultat net est en recul

Le groupe Bolloré BOLL.PA a annoncé mardi une hausse marquée de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté sur un an, ressorti à 286 millions d’euros en 2025, contre 1 million d'euros un an plus tôt.

Le résultat net part du groupe en 2025 s’élève à 348 millions d’euros, contre 1,82 milliard d'euros l’an dernier.

Le conglomérat français a également proposé la distribution d’un dividende exceptionnel de 1,5 euro par action, en plus d’un dividende ordinaire de 0,08 euro.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)