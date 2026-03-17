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Bolloré-L’Ebita bondit en 2025, mais le résultat net est en recul
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 17:57

Le groupe Bolloré BOLL.PA a annoncé mardi une hausse marquée de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté sur un an, ressorti à 286  millions d’euros en 2025, contre 1  million d'euros un an plus tôt.

Le résultat net part du groupe en 2025 s’élève à 348 millions d’euros, contre 1,82 milliard d'euros l’an dernier.

Le conglomérat français a également proposé la distribution d’un dividende exceptionnel de 1,5 euro par action, en plus d’un dividende ordinaire de 0,08 euro.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

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1 commentaire

  • 18:14

    Bolloré met une de ces pagailles dans le pays .. A mon sens ce type meriterai la prison. Mais bon, nous sommes en france, pays mafieux où les friqués ne sont jamais inquiétés. Au pire un bracelet electronique qui leur permet d'aller en guadeloupe en vacance trankilou bilou. Seuls nous les pauvres et classes moyennes sommes à risque d'aller en taule pour un cabanon de jardin non-déclaré ...

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