 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bolloré-Hausse de 8% du CA au S1, Ebita en baisse de 15%
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 18:16
Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe Bolloré BOLL.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 8% à périmètre et taux de change constants au premier semestre, tandis que le résultat opérationnel ajusté a baissé de 15%.

Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) est ressorti à 104 millions d'euros sur la période, contre 123 millions d'euros sur la même période l'an passé.

Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy a progressé de 9% à 1,467 milliard d’euros sur la période, selon un communiqué, "dans un contexte général de hausse des cours liée au conflit au Moyen-Orient" et malgré une baisse de 10% des volumes vendus.

Au 30 juin 2026, la valeur du portefeuille de titres cotés était de 9,232 milliards d’euros mais au 14 septembre, elle ressort à 7,943 milliards d’euros, "compte tenu de la baisse importante du cours de UMG", précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BOLLORE SE
3,6940 EUR Euronext Paris -0,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,91 -2,37%
CAC 40
8 140,59 +0,62%
SOITEC
139,5 +13,41%
2CRSI
29,06 +9,25%
HAFFNER ENERGY
0,611 +3,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank