Bolloré-Hausse de 8% du CA au S1, Ebita en baisse de 15%

Le groupe Bolloré BOLL.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 8% à périmètre et taux de change constants au premier semestre, tandis que le résultat opérationnel ajusté a baissé de 15%.

Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) est ressorti à 104 millions d'euros sur la période, contre 123 millions d'euros sur la même période l'an passé.

Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy a progressé de 9% à 1,467 milliard d’euros sur la période, selon un communiqué, "dans un contexte général de hausse des cours liée au conflit au Moyen-Orient" et malgré une baisse de 10% des volumes vendus.

Au 30 juin 2026, la valeur du portefeuille de titres cotés était de 9,232 milliards d’euros mais au 14 septembre, elle ressort à 7,943 milliards d’euros, "compte tenu de la baisse importante du cours de UMG", précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet)