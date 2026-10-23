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Bolloré-Hausse de 53% du CA au T3, soutenue par la hausse des cours pétroliers
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 17:51

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Bolloré BOLL.PA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 53% à périmètre et taux de change constants au troisième trimestre, à 937 millions d'euros, le groupe citant notamment la hausse des cours des produits pétroliers.

Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy progresse de 61% à 851 millions d’euros sur le trimestre, selon un communiqué, tandis que l'activité Industrie s’établit à 76 millions d’euros, en hausse de 4%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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