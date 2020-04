Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré - CA T1 5,966 mds d'euros, impact COVID-19 limité Reuters • 20/04/2020 à 08:01









PARIS, 20 avril (Reuters) - Bolloré BOLL.PA annonce lundi dans un communiqué : * CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 5,966 MILLIARDS D'EUROS (+1% À PÉRIMÈTRE ET CHANGES CONSTANTS, +5 % EN DONNÉES PUBLIÉES) * A CE STADE, L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES ACTIVITÉS DU GROUPE BOLLORÉ RESTE LIMITÉ * AU 31 MARS 2020, LES LIQUIDITÉS DU GROUPE, LIGNES CONFIRMÉES NON TIRÉES ET PLACEMENTS LIQUIDES, S'ÉLÈVENT À 2,5 MILLIARDS D'EUROS AU NIVEAU DE BOLLORÉ, ET ATTEIGNENT 9,6 MILLIARDS D'EUROS EN INCLUANT VIVENDI Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BOLL.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris 0.00%