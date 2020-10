Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolivie-Un juge annule le mandat d'arrêt émis contre Morales Reuters • 27/10/2020 à 02:41









LA PAZ, 27 octobre (Reuters) - Un juge bolivien a annulé mardi le mandat d'arrêt émis contre Evo Morales, lui permettant ainsi de rentrer en Bolivie sans risquer d'être arrêté. En décembre dernier, le ministère public bolivien avait émis un mandat d'arrêt contre l'ancien président pour sédition et terrorisme. Le parti socialiste d'Evo Morales a repris le pouvoir en Bolivie, son candidat, Luis Arce, ayant reçu 55,10% des voix. Evo Morales reste président du Mouvement pour le socialisme (MAS), le parti de Luis Arce, mais ce dernier a déclaré qu'Evo Morales ne jouerait "aucun rôle" dans son gouvernement. Evo Morales n'a pas dit s'il allait rentrer en Bolivie ni donné de date pour son retour. (Daniel Ramos et Cassandra Garrison; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.