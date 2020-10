Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolivie-Le socialiste Luis Arce donné en tête de la présidentielle Reuters • 19/10/2020 à 07:50









LA PAZ, 19 octobre (Reuters) - Le socialiste Luis Arce semblait lundi le mieux placé pour l'emporter, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle bolivienne, selon des résultats encore partiels et officieux. Le décompte rapide effectué par l'institut de sondage Ciesmori et publié par la chaîne de télévision Unitel le crédite de 52,4% des voix et de plus de 20 points d'avance sur le centriste Carlos Mesa (31,5%). Pour l'emporter, 40% des voix et une avance de 10 points sont nécessaires. "Toutes les données connues à ce stade montrent que le Mouvement vers le socialisme s'est imposé", a déclaré l'ancien président Evo Morales, chef de file du parti, qui en a choisi le candidat et l'a conseillé pendant la campagne. Seuls 5% des suffrages exprimés ont été dépouillés et la publication des sondages réalisés à la sortie des urnes a été reportée plusieurs heures après la fermeture des bureaux de vote. Luis Arce, qui a été ministre de l'Economie pendant la présidence d'Evo Morales, semblait confiant mais n'a pas revendiqué explicitement la victoire. "Nous allons travailler et nous reprendrons le processus de changement sans haine", a-t-il déclaré à la presse. "Nous apprendrons et nous surmonterons les erreurs que nous avons commises en tant que parti du Mouvement vers le socialisme." (Marcelo Rochabrun avec Daniel Ramos, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

