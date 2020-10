Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolivie-Arce s'engage à "reconstruire" le pays Reuters • 24/10/2020 à 02:53









LA PAZ, 24 octobre (Reuters) - Le président élu de Bolivie, Luis Arce, s'est engagé vendredi à "reconstruire" le pays andin après une année tumultueuse marquée par la tourmente politique et la pandémie. Les résultats officiels de l'élection présidentielle qui s'est déroulée dimanche en Bolivie ont confirmé vendredi la victoire de Luis Arce qui a recueilli 55,10% des voix. Cette victoire met fin à une période douloureuse pour la Bolivie, après des élections à la fin de l'année dernière qui ont été marquées par des allégations de fraude contestées, des protestations violentes, des pillages et des blocages, et qui ont finalement poussé Evo Morales à démissionner. "Maintenant, notre grand défi est de reconstruire notre patrie en paix, de retrouver la joie, la stabilité et l'espoir d'un avenir meilleur pour tous les Boliviens", a déclaré Luis Arce sur les réseaux sociaux. Luis Arce, qui était ministre de l'économie dans le gouvernement d'Evo Morales, était alors considéré comme une voix modératrice. Il a déclaré à Reuters qu'Evo Morales n'aurait aucun rôle dans son administration. (version française Camille Raynaud)

