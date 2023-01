Bolero Music choisit Metadev3 de The Blockchain Group

The Blockchain Group, le leader français des technologies blockchain, annonce que Bolero Music, la plateforme leader dans les fans tokens musicaux, l’a choisie pour développer son marché secondaire. Pour Bolero Music, le marché secondaire doit permettre aux fans de vendre et d’échanger les Fan Tokens des artistes achetés sur le marché primaire, de manière simple et instantanée.



Grâce à l’offre Metadev3 de The Blockchain Group, Bolero Music sera la première plateforme web 3.0 spécialisée dans la musique à proposer une place de marché décentralisée, associant accessibilité pour les utilisateurs finaux, et sécurité pour les artistes. Grâce au marché secondaire, l’économie du “fandom” prendra forme et assurera un lot de règles précises : royalties pour les artistes, commissions pour les fournisseurs de liquidité, introduction de la gouvernance.



Plus de 35 artistes ont déjà choisi Bolero Music pour créer et distribuer leurs actifs musicaux digitaux, dont plusieurs artistes de renom : Rilès en tant qu’actionnaire et advisor, les rappeurs Leto et Guy2Bezbar, le beatmaker Heezy Lee ou encore des figures majeures de la scène électronique comme Sama’ Abdulhadi.