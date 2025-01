BoJ : "Le principal risque d'une hausse des taux provient des premiers jours de Trump" (Allianz GI)

"Le ton de la conférence de presse du gouverneur Ueda et le contenu du nouveau rapport sur les perspectives de la BoJ seront cruciaux pour comprendre les perspectives politiques. Nous prévoyons un commentaire équilibré afin que la hausse des taux soit bien accueillie par les marchés", conclut Gregor MA Hirt.

Le principal risque d'une hausse des taux provient des premiers jours du second mandat du président Trump. Si les premières mesures politiques renforcent l'incertitude économique et déclenchent la volatilité du marché, la BoJ pourrait choisir de retarder sa décision.

Les récents discours des responsables de la BoJ et les articles de presse, note AllianzGI, ont mis en évidence la probabilité d'une hausse des taux. "Nous considérons qu'il s'agit d'un effort de la part de la BoJ pour préparer les marchés à une hausse afin d'éviter une réaction surprise", signale Gregor MA Hirt.

(AOF) - "La Banque du Japon augmentera ses taux d'intérêt à 0,5% lors de sa réunion de janvier", considère Gregor MA Hirt, global CIO Multi Asset chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion de la BoJ des 23 et 24 janvier. "Les données économiques continuent d'évoluer conformément au scénario de la Banque centrale, ce qui permet d'augmenter leurs taux d'intérêt", poursuit-il.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.