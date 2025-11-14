BOÎTE À CITATION-Walmart nomme un initié, Furner, comme successeur du directeur général McMillon, Wall Street réagit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.N a annoncé vendredi que le directeur général Doug McMillon prendra sa retraite l'année prochaine et sera remplacé par un initié et un vétéran de l'entreprise John Furner, à un moment où les détaillants naviguent dans de nouveaux défis tels que l'intelligence artificielle et les tarifs mondiaux.

Les actions de Walmart étaient en baisse de près de 2 % dans les premiers échanges, certains analystes ayant noté que le départ à la retraite de Doug McMillon aurait pu intervenir plus tôt que prévu. McMillon a dirigé le plus grand distributeur du monde pendant plus d'une décennie.

Voici quelques réactions au changement de directeur général de Walmart:

SCOT CICCARELLI, ANALYSTE CHEZ TRUIST SECURITIES

"McMillon, aujourd'hui âgé de 59 ans, a connu un succès incroyable en orchestrant l'un des plus grands redressements de l'histoire des entreprises américaines. Il est donc difficile d'affirmer qu'il ne nous manquera pas."

"Furner reprend l'une des places les plus convoitées de l'Amérique des affaires et, à notre avis, il lui suffit de continuer à exécuter le plan de match qu'il a déjà mis en place."

STEVEN SHEMESH, ANALYSTE CHEZ RBC CAPITAL MARKETS

"McMillon a été un leader transformationnel qui a adopté la technologie pour moderniser le modèle opérationnel de WMT et renforcer son positionnement concurrentiel à long terme... Nous considérons l'annonce d'aujourd'hui comme une planification normale de la succession et n'est en aucun cas liée aux résultats à court terme."

"Nous ne prévoyons pas d'interruption de l'exécution pendant la transition... Nous sommes d'avis que WMT possède l'une des équipes de direction les plus profondes de notre univers de couverture, ce qui devrait rassurer les investisseurs tout au long de cette transition."

JOSEPH FELDMAN, ANALYSTE CHEZ TELSEY ADVISORY GROUP:

"Même si la transition devrait se faire en douceur, les investisseurs seront tristes de voir McMillon partir, étant donné tout ce qu'il a fait pour transformer et alimenter l'entreprise."

JUSTIN MCAULIFFE, ANALYSTE DE RECHERCHE CHEZ GABELLI FUNDS

"Certains aspects de l'héritage de Doug McMillon comprendront la direction de l'entreprise à travers son investissement dans la technologie, qui a jeté les bases de la transformation omnicanale, l'expansion internationale et l'élévation de l'expérience en magasin."

"John Furner a gravi les échelons de l'entreprise tout comme Doug McMillon et travaille chez Walmart depuis plus de trente ans. Il semble que Walmart aime préparer ses futurs dirigeants en les nommant directeur général de Sam's Club, puis directeur général de Walmart U.S. ou de Walmart International, de sorte que John a suivi une voie éprouvée pour être nommé directeur général."

CHUCK GROM, ANALYSTE CHEZ GORDON HASKETT

"Nous pensons qu'il s'agit d'une décision intelligente de la part du conseil d'administration, bien que nous pensions également que l'actuelle directrice générale de Walmart International, Kath McLay, aurait pu être une bonne candidate."

SUZY DAVIDKHANIAN, ANALYSTE CHEZ EMARKETER

"La décision de Doug McMillon de prendre sa retraite intervient alors que Walmart se trouve dans l'une de ses positions les plus solides depuis des années ... . Il s'agit d'un passage de témoin stable dans un environnement par ailleurs volatile."

NEIL SAUNDERS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU COMMERCE DE DÉTAIL CHEZ GLOBALDATA

"Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles Doug a décidé de se retirer. Il est possible qu'il ait d'autres ambitions, en politique par exemple, mais cela reste à voir."

"Il est probable que les actions chutent un peu, car le marché est très à l'aise avec Doug et impressionné par son leadership - tout changement rend donc les investisseurs un peu nerveux."

ADAM SARHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 50 PARK INVESTMENTS À NEW YORK

"Il s'agit simplement d'un autre directeur général qui part à la retraite après un mandat décent. Il est là depuis un certain temps... ses actions suivent l'évolution du S&P et pour moi, il s'agit d'un départ à la retraite normal."