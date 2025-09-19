 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Boiron voit ses bénéfices plus que tripler au premier semestre
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 08:40

Boiron publie un résultat net de près de 11,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, contre 3,3 MEUR un an auparavant, et un résultat opérationnel lui aussi plus que triplé (+221,5%) à près de 15,7 MEUR, soit une marge de 6,4%.

Le groupe spécialisé dans l'homéopathie a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 7,6% (+8,4% à taux de change constant) à 245,6 MEUR, une amélioration qui a impacté directement sa marge brute, en augmentation de moins de 13,4 MEUR.

Plus précisément, si le chiffre d'affaires reste stable en France (+0,1%) et diminue de 3,9% dans le reste de l'Europe, les ventes augmentent de 23,1% en Amérique du Nord et surtout de 46% dans les autres pays du monde.

En termes de perspectives, Boiron affirme que l'évolution de ses ventes et de son résultat sur l'année 2025 'dépendra du niveau de pathologies de fin d'année et de l'évolution du contexte géopolitique et économique international'.

