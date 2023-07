Boiron publie un chiffre d'affaires en baisse pour le deuxième trimestre

(AOF) - Boiron annonce un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 en recul de 3,1% à 110,9 millions d’euros. Le laboratoire spécialiste de l’homéopathie relève que « retraité de la baisse des ventes de tests Covid », ce chiffre d'affaires est « en progression de 1,3% ». La diminution de 2,6% des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun « est toujours essentiellement imputable à la France » souligne-t-il : « les ventes continuent de progresser dans de nombreux autres pays, notamment aux États-Unis ».

Le recul des ventes hors homéopathie " se poursuit et s'explique par la baisse des ventes de tests Covid en Europe, notamment en France ".

De même si les ventes diminuent de 6,6% sur le semestre, c'est qu'elle sont impactées par l'effet de base provenant des ventes importantes de tests Covid réalisées en France sur le premier semestre 2022. " Hors tests Covid, les ventes sont en progression de 6,2% " relève le groupe.

L'évolution des ventes du Groupe sur l'année 2023 " dépendra de la poursuite de la dynamique actuelle sur les spécialités homéopathiques, des lancements à venir et du niveau de pathologie de fin d'année " conclut sobrement Boiron.

Les actionnaires familiaux du groupe ont annoncé début juillet une OPA simplifiée. L'opération valorise le titre Boiron à 50 euros. L'offre publique d'achat simplifiée se ferait au prix de 39,64 euros par action, déduction faite d'un dividende exceptionnel de 10,36 euros par action.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.