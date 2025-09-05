Boiron, plus forte hausse du SRD à la clôture de la séance du vendredi 5 septembre 2025

(AOF) - Boiron (+4,32% à 22,95 euros)
Le laboratoire pharmaceutique a signé une troisième séance de suite dans le vert. Toutefois, le titre recule de près de 14% depuis le 1er janvier.
AOF - EN SAVOIR PLUS
(AOF) - Boiron (+4,32% à 22,95 euros)
Le laboratoire pharmaceutique a signé une troisième séance de suite dans le vert. Toutefois, le titre recule de près de 14% depuis le 1er janvier.
AOF - EN SAVOIR PLUS
|22,9500 EUR
|Euronext Paris
|+4,32%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/09/2025 à 17:58:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
Un maïeuticien jugé pour les viols de six patientes a été condamné vendredi à Montpellier à 14 ans de de réclusion criminelle, quatre ans après une première condamnation à 12 ans de prison pour des faits similaires commis sur 11 autres femmes. Après une courte ... Lire la suite
Après une semaine d'atermoiements et faisant fi des menaces de Donald Trump, la Commission européenne a annoncé vendredi infliger une amende de 2,95 milliards d'euros à Google. L'exécutif européen a estimé que le géant américain de la tech avait abusé de sa position ... Lire la suite
"Je n'ai pas fait ce film pour que les gens restent confortables dans leur siège" : Kaouther Ben Hania assume de bouleverser le spectateur avec son film "The voice of Hind Rajab", choc de la 82e Mostra de Venise. Le film, sur la mort d'une petite fille de 5 ans ... Lire la suite
Une élève a décroché en juillet le baccalauréat à l'âge de neuf ans, devenant la plus jeune à obtenir ce diplôme de fin études scolaires, a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l'Education nationale, confirmant des informations de Franceinfo. Cette élève, ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer