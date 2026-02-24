BOIRON : Partenariat avec la société Panaxia Malta dans le domaine du cannabis à usage médical

Communiqué de presse

Messimy, le 24 février 2026

Les Laboratoires Boiron annoncent la signature d'un accord avec la société Panaxia Malta, spécialisée dans la recherche et le développement du cannabis à usage médical.

Dans le cadre de l'expérimentation française sur l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis à usage médical en France, conduite par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Boiron a assuré la distribution des médicaments de Panaxia.

Fort de cette collaboration opérationnelle réussie, les deux entreprises ont décidé de renforcer leurs liens, dans ce champ thérapeutique en pleine structuration.

Ce partenariat consiste en une option, exerçable à partir de 2029, de prise de participation majoritaire de Boiron au capital de Panaxia Malta. Cette option, consentie moyennant le versement d'un montant pouvant aller jusqu'à 3,2 M€, doit permettre à Panaxia de continuer son développement dans les pays européens où le cannabis à usage médical est autorisé. Actuellement, 21 pays sur 27 au sein de l'Union Européenne ont déjà légiféré en faveur de sa mise sur le marché.

Laboratoires Boiron

Contact presse : Laura Maucci-Ponzio/ laura.maucci-ponzio@boiron.fr / 07 62 65 46 28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com