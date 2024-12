Boiron: nomination d'un nouveau directeur général information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Boiron progresse en Bourse de Paris ce jeudi après avoir annoncé la nomination de Pascal Houdayer, un ancien cadre de Henkel et de Procter & Gamble, au poste de directeur général.



Il remplacera, à compter du 1er janvier 2025, Thierry Boiron, qui restera néanmoins à ses côtés en tant que directeur général délégué afin de mener à bien certaines missions spécifiques.



Avant de rejoindre les laboratoires Boiron, Pascal a occupé les fonctions de directeur général d'Orveon Global (Laura Mercier, bareMinerals, BUXOM) et de directeur général de NAOS (Bioderma, Institut Esthederm, Etat Pur).



Il est également passé chez le géant allemand des produits de grande consommation Henkel en tant que directeur général de la division Henkel Beauty Care et membre du conseil d'administration.



Le nouveau DG a également passé 19 ans chez Procter & Gamble à divers postes de direction en France, en Suisse, aux Etats-Unis et au Maroc.



Pascal Houdayer sera directement rattaché au conseil d'administration de la société, dont il deviendra membre à compter du 1er janvier 2025.



Cette annonce survient alors que l'entreprise a annoncé le mois dernier qu'elle allait intensifier sa réorganisation avec la suppression de 145 postes supplémentaires dans le sillage du déremboursement de l'homéopathie en France.



Si le titre progressait de 1,7% jeudi suite à l'annonce de l'arrivée d'un nouveau DG, il accuse encore un repli de l'ordre de 33% sur l'ensemble de l'année.





Valeurs associées BOIRON 26,55 EUR Euronext Paris +0,57%