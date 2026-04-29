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BOIRON : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 21 mai 2026
information fournie par Actusnews 29/04/2026 à 14:00

Le 29 avril 2026

ASSÉMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 MAI 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le :

Jeudi 21 mai 2026 à 10 heures

à Messimy (69510) – 2, avenue de l'Ouest Lyonnais

L'avis préalable, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO
du 13 avril 2026 et l'avis de convocation sera publié au BALO du 29 avril 2026, ainsi que sur le site internet d'annonces légales « TOUT LYON ».

Tous les documents et informations prévus à l'article R225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Informations-des-Actionnaires/Assemblee-generale .

Ils seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de commerce, de préférence par courrier électronique à l'adresse : assemblee-generale@boiron.fr .

Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L225-115 et R225-83 du Code de commerce au siège de la société à compter du 29 avril 2026.

Laboratoires BOIRON

Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe est en ligne sur le site : www.boironfinance.fr


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- SECURITY MASTER Key : nW1qlZyXk2yYmpydaZaabpKVnGqXxmeZamKVlJWblpbGbptgnWdqaMWbZnJonW5p
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97893-boi-290426-mise-a-disposition-des-documents-preparatoires-a-lago21-mai-2026.pdf

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