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BOIRON : Les Laboratoires Boiron entrent en négociation exclusive en vue de l'acquisition de Hivital Labs
information fournie par Actusnews 01/10/2026 à 11:30

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Messimy, le 1 er octobre 2026

Les Laboratoires Boiron sont entrés en négociation exclusive avec les actionnaires de Hivital Labs en vue d'acquérir 100 % de son capital. Basée à Barcelone, Hivital Labs est spécialisée dans le développement et la commercialisation en ligne de compléments alimentaires et a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 10 M€ en 2025.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie des Laboratoires Boiron visant à élargir leur offre de solutions de santé, à renforcer leur position sur le marché des compléments alimentaires et à développer leur présence dans le e-commerce.

La transaction demeure soumise à la procédure d'information-consultation du Comité Social et Économique Central de l'entreprise, ainsi qu'à l'obtention des autorisations requises.

Dans l'hypothèse où l'opération aboutirait, la signature des accords définitifs pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2026.

Contact presse : Laura Maucci-Ponzio/ laura.maucci-ponzio@boiron.fr / 07 62 65 46 28

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Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com


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Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100593-boi-011026-negociation-exclusive-hivital-labs.pdf

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