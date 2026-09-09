BOIRON : Déclaration du nombre d'actions et droits de vote au 31 août 2026

Publication du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(Articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)



Date d'arrêt

des informations

Nombre total d'actions composant le capital



Nombre total de droits de vote



31 août 2026



17 545 408

Total brut de droits de vote : 18 403 615

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Total net (*) de droits de vote : 18 220 482

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)