BOIRON : Déclaration des droits de vote au 31 décembre 2025

Le 9 janvier 2026
Publication
du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)
|Date d'arrêt des informations
|Nombre total d'actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|31 décembre 2025
|17 545 408
|
Total brut de droits de vote : 17 813 372
______________________________________________
Total net (*) de droits de vote : 17 630 239
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
