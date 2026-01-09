BOIRON : Déclaration des droits de vote au 31 décembre 2025

Le 9 janvier 2026

Publication

du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)

Date d'arrêt des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31 décembre 2025 17 545 408 Total brut de droits de vote : 17 813 372

______________________________________________



Total net (*) de droits de vote : 17 630 239

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)