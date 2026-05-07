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BOIRON : Déclaration des droits de vote au 30 avril 2026
information fournie par Actusnews 07/05/2026 à 18:00

Le 7 mai 2026

Publication
du nombre d'actions composant le capital
et du nombre total de droits de vote

(Articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)


Date d'arrêt
des informations
Nombre total d'actions composant le capital

Nombre total de droits de vote


30 avril 2026

17 545 408
Total brut de droits de vote : 17 813 378
_________________________________

Total net (*) de droits de vote : 17 630 245

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xmtxlcVnammZmXFtapiamGKYZmdhlGKYbpadk2GZZ56cap5kl2pjnJedZnJplmto
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98162-declaration-ddv-30-avril-2026.pdf

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