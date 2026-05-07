BOIRON : Déclaration des droits de vote au 30 avril 2026

Le 7 mai 2026

Publication

du nombre d'actions composant le capital

et du nombre total de droits de vote

(Articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)



Date d'arrêt

des informations

Nombre total d'actions composant le capital



Nombre total de droits de vote



30 avril 2026



17 545 408

Total brut de droits de vote : 17 813 378

_________________________________



Total net (*) de droits de vote : 17 630 245

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)