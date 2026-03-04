 Aller au contenu principal
BOIRON : Déclaration des droits de vote au 28 février 2026
information fournie par Actusnews 04/03/2026 à 14:10

Le 4 mars 2026

Publication

du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(Articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)


Date d'arrêt des informations
Nombre total d'actions composant le capital

Nombre total de droits de vote


28 février 2026

17 545 408
Total brut de droits de vote : 17 813 375
_________________________________

Total net (*) de droits de vote : 17 630 242

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)


Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96878-boi-declaration-des-droits-de-vote-au-28-fevrier-2026.pdf

