BOIRON : Déclaration des droits de vote au 28 février 2026

Le 4 mars 2026
Publication
du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(Articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)
|
Date d'arrêt des informations
|
Nombre total d'actions composant le capital
|
Nombre total de droits de vote
|
28 février 2026
|
17 545 408
|
Total brut de droits de vote : 17 813 375
_________________________________
Total net (*) de droits de vote : 17 630 242
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)
- SECURITY MASTER Key : mGlrZZZnY5yamWlulJ5maWhrmW9nw5SUbGHJmGRpZZaWa3Fgl2hjaZSZZnJnnWxu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96878-boi-declaration-des-droits-de-vote-au-28-fevrier-2026.pdf
