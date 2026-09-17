BOIRON : CHIFFRE D'AFFAIRES ET RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026

17 septembre 2026

(Données ayant fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes)

Le Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON, réuni le 17 septembre 2026, a arrêté les comptes sociaux et consolidés semestriels au 30 juin 2026.

en milliers d'euros 2026 2025 Variation Chiffre d'affaires 240 321 245 647 -2,2% (1) Résultat opérationnel 7 509 15 673 -52,1% Résultat net - part du Groupe 4 910 11 364 -56,8% EBITDA (2) 24 016 31 686 -24,2% Capacité d'autofinancement (3) 17 438 27 887 -37,5% Investissements nets 9 983 8 103 +23,2% Trésorerie nette 50 021 62 036 -19,4%

(1) -0,3% à taux de change constant.

(2) L'EBITDA est défini comme le résultat opérationnel retraité des éléments non courants et des mouvements de dotations aux amortissements et provisions.

(3) Avant produits de placement, charges de financement et impôts.

Évolution du chiffre d'affaires

À taux de change constant, le chiffre d'affaires du Groupe est en légère baisse de 0,3% et s'établit à 244 901 K€ :

En France, il est en baisse de 9 378 K€ (-9,6%) en raison notamment d'une faible pathologie hivernale entraînant une diminution des ventes de spécialités homéopathiques de 11,3%, et de médicaments homéopathiques à nom commun de 8,7%.

Sur la zone « Europe hors France », il diminue de 3 185 K€ (-5,6%). Cette évolution concerne principalement les spécialités homéopathiques, avec des tendances contrastées selon les pays.

En Amérique du Nord, les ventes augmentent de 7 713 K€ (+10,6%), portées par la hausse des ventes de spécialités aux États-Unis.

Sur la zone « Autres Pays », les ventes augmentent également de 4 105 K€ (+22,4%), essentiellement en Asie et au Brésil.

À taux de change courant, le chiffre d'affaires est en baisse de 2,2%, avec un effet défavorable des taux de change (-1,9%).

Évolution du résultat

Les coûts des produits vendus augmentent de 2 465 K€, soit 3,8%, portant ainsi le taux de marge brute à 72,1% du chiffre d'affaires, contre 73,7% en 2025, notamment suite à l'impact défavorable du taux de change.

Les coûts de préparation et de distribution diminuent de 1 913 K€, soit 4,6%. La diminution des charges de personnel en France, en lien avec la réorganisation initiée en 2025, est en partie compensée par la hausse des coûts en Asie et aux États-Unis liée à la hausse d'activité.

Les coûts de promotion augmentent de 3 197 K€, soit 3,9% en raison principalement de l'augmentation des investissements dans les dépenses de publicité en France, en Asie et aux États-Unis.

Les autres produits et charges opérationnels se soldent par un produit net de 1 682 K€ contre 249 K€ en 2025. La variation de 1 433 K€ s'explique notamment par la plus-value liée à la vente de l'établissement d'Antibes (Sophia Antipolis).

Le résultat opérationnel s'élève à 7 509 K€ et représente 3,1% du chiffre d'affaires, en baisse de 8 164 K€ par rapport à l'année dernière.

Le résultat net s'établit à 4 910 K€, en baisse de 6 454 K€.

Perspectives

Sur l'année 2026, l'évolution des ventes et de la rentabilité du Groupe dépendra du niveau de pathologies saisonnières dans les différents pays, du lancement de nouveaux produits et de l'évolution de la situation géopolitique mondiale.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

Laboratoires BOIRON

Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le rapport semestriel présentant les informations sur l'activité et les résultats du premier semestre ainsi que les perspectives 2026, a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de notre société ( https://www.boironfinance.fr/informations-financieres/donnees-semestrielles ).

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Proch ain rendez-vous : le 8 avril 2027, à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et des résultats 2026

Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer

Contact information financière : Fabrice Rey

Contact Presse : Laura Maucci Ponzio

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.fr