BOIRON : CHIFFRE D'AFFAIRES ET RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025

18 septembre 2025

(Données ayant fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes)

Le Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON, réuni le 18 septembre 2025, a arrêté les comptes sociaux et consolidés semestriels au 30 juin 2025.

en milliers d'euros 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires 245 647 228 348 +7,6% (1) Résultat opérationnel 15 673 4 874 +221,5% Résultat net - part du Groupe 11 364 3 332 +241,1% Capacité d'autofinancement (2) 27 887 15 137 +84,2% Investissements nets 8 103 10 181 -20,4% Trésorerie nette 62 036 49 305 +25,8%

(1) +8,4% à taux de change constant.

(2) Avant produits de placement, charges de financement et impôts.

Évolution du chiffre d'affaires

L'augmentation de 7,6% du chiffre d'affaires se décompose comme suit :

En France, le chiffre d'affaires reste stable (+0,1%). La baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun et des autres produits de santé est compensée par la hausse des spécialités homéopathiques.

Sur la zone « Europe hors France », le chiffre d'affaires diminue de 3,9% en raison de la baisse combinée des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun et des spécialités homéopathiques essentiellement en Espagne et en Italie.

En Amérique du Nord, les ventes augmentent de 23,1%, principalement aux États-Unis en lien avec la pathologie grippale de début 2025.

Sur la zone « Autres Pays », les ventes augmentent également de 46%, essentiellement en Asie et sur les spécialités homéopathiques au Brésil.

Évolution de la rentabilité

L'amélioration du chiffre d'affaires impacte directement la marge brute qui augmente de 13 359 K€.

Les charges opérationnelles et les coûts de préparation et distribution progressent en lien avec la hausse de l'activité enregistrée aux États-Unis et le changement de business model en Asie. Les coûts de promotion progressent sous l'effet de l'augmentation des coûts de publicité aux États-Unis et en Asie.

Le résultat opérationnel du premier semestre s'élève ainsi à 15 673 K€ et représente 6,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 10 799 K€ par rapport à l'année dernière.

Le résultat net s'élève à 11 364 K€ avec un taux d'impôt stable à 25,4% du résultat avant impôt.

Conformément aux projections, les décaissements au titre de la réorganisation en France sur le premier semestre 2025 se sont élevés à 2 744 K€.

Perspectives

L'évolution des ventes et du résultat du Groupe sur l'année 2025 dépendra du niveau de pathologies de fin d'année et de l'évolution du contexte géopolitique et économique international.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le rapport semestriel présentant les informations sur l'activité et les résultats du premier semestre ainsi que les perspectives 2025, a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF.

