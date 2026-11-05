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BOIRON : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÈNEMENTS 2027
information fournie par Actusnews 05/11/2026 à 15:30

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Le 5 novembre 2026

Le calendrier prévisionnel des prochaines publications et événements pour l'année 2027 est le suivant :

Publications Date de publication
(après bourse)

Chiffre d'affaires et résultats annuels 2026
Jeudi 8 avril 2027

Assemblée Générale 2027
Jeudi 27 mai 2027

Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2027
Jeudi 16 septembre 2027

Laboratoires BOIRON

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre prochain rendez-vous :

Le 8 avril 2027 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et résultats 2026

Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.fr


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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101268-boi-051126-calendrier-previsionnel-2027.pdf

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