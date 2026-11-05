BOIRON : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÈNEMENTS 2027

Le 5 novembre 2026
Le calendrier prévisionnel des prochaines publications et événements pour l'année 2027 est le suivant :
|Publications
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Date de publication
(après bourse)
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Chiffre d'affaires et résultats annuels 2026
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Jeudi 8 avril 2027
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Assemblée Générale 2027
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Jeudi 27 mai 2027
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Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2027
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Jeudi 16 septembre 2027
Laboratoires BOIRON
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Notre prochain rendez-vous :
Le 8 avril 2027 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et résultats 2026
Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer
Contact information financière : Fabrice Rey
Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.fr
- SECURITY MASTER Key : yJielppukpjInnGbl8hqmmVoZ5xnmpKYZpWXlmhulZaZmZ6UymeWaJqSamlil2tu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101268-boi-051126-calendrier-previsionnel-2027.pdf
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