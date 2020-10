BOIRON : Activité du troisième trimestre 2020

Le 22 octobre 2020

ACTIVITÉ BOIRON

TROISIÈME TRIMESTRE 2020

(Données non auditées)

ACTIVITÉ CUMULÉE À FIN SEPTEMBRE 2020

en milliers d'euros 2020 2019 Var. taux

courant Var. taux constant France 192 713 232 464 -17,1% -17,1% Europe (hors France) 80 109 91 618 -12,6% -11,5% Amérique du Nord 82 899 61 003 +35,9% +36,2% Autres pays 14 479 14 706 -1,5% +9,6% Total groupe 370 200 399 791 -7,4% -6,7%

en milliers d'euros 2020 2019 Var. taux

courant Var. taux constant Médicaments à Nom Commun 160 628 194 186 -17,3% -17,2% Spécialités 208 663 204 493 +2,0% +3,3% Autres 908 1 112 -18,3% -17,2% Total groupe 370 200 399 791 -7,4% -6,7%

ACTIVITÉ PAR TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT)

en milliers d'euros 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. France 72 820 83 440 -12,7% 53 503 67 917 -21,2% 66 390 81 107 -18,1% Europe (hors France) 37 581 31 779 +18,3% 16 904 23 551 -28,2% 25 625 36 288 -29,4% Amérique du Nord 40 272 23 580 +70,8% 21 094 17 081 +23,5% 21 534 20 342 +5,9% Autres pays 5 960 4 516 +32,0% 5 499 4 854 +13,3% 3 019 5 336 -43,4% Total groupe 156 633 143 315 +9,3% 96 999 113 403 -14,5% 116 568 143 073 -18,5%

en milliers d'euros 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. Médicaments à Nom Commun 61 722 69 067 -10,6% 48 334 64 147 -24,7% 50 573 60 972 -17,1% Spécialités 94 619 73 845 +28,1% 48 298 48 871 -1,2% 65 746 81 777 -19,6% Autres 292 403 -27,3% 367 385 -4,6% 248 324 -23,4% Total groupe 156 633 143 315 +9,3% 96 999 113 403 -14,5% 116 568 143 073 -18,5%

Évolution du chiffre d'affaires

Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires est en recul de 18,5% par rapport à 2019.

Les ventes en France sont en baisse de 18,1% contre -21,2% au 2 ème trimestre et -12,7% au 1 er trimestre, dans le contexte de dénigrement de l'homéopathie et d'annonce de son déremboursement au 1 er janvier 2021.

trimestre et -12,7% au 1 trimestre, dans le contexte de dénigrement de l'homéopathie et d'annonce de son déremboursement au 1 janvier 2021. Dans les autres pays d'Europe, l'activité est en recul de 29,4%, principalement en Russie, en Belgique et dans les pays d'Europe de l'Est (faible pathologie liée à la distanciation, niveau de stocks élevé ou reports de livraison sur le 4 ème trimestre).

trimestre). En Amérique du Nord, les ventes progressent de 5,9%.

Sur la zone Asie, elles sont faibles, dans un contexte de fermeture des frontières et de complexité des échanges.

À fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe est en recul de 7,4%, fortement impacté par la baisse des ventes en France (-17,1%).

Actualités

Suite à la baisse conséquente de notre activité en France depuis plus de 2 ans, un projet de réorganisation a été annoncé le 11 mars dernier. Les réunions de consultation des organisations représentatives du personnel n'ayant pas pu avoir lieu pendant la période de confinement, elles ont commencé en juin et se sont terminées le 14 octobre.

À l'issue de cette phase de consultation, le nombre de postes supprimés s'élève désormais à 566 postes et le nombre de créations à 122 postes.

Perspectives

Le 4ème trimestre sera positivement impacté par les lancements de produits, dont une gamme innovante de probiotiques, Osmobiotic Flora®, en France, en Italie et en Espagne, et deux spécialités homéopathiques, Bocéal(TM) et Cocyntal® en France.

Notre activité globale à venir dépendra toutefois de l'évolution de la situation sanitaire et économique mondiale.

En France, elle dépendra également de la prise de position du Conseil d'État sur nos recours et de la décision finale du gouvernement sur le maintien du remboursement de l'homéopathie.

Nous anticipons, en 2020, une baisse de notre chiffre d'affaires et de notre résultat.

Une étude économique réalisée par le cabinet Asterès montre que le remboursement à 15% des médicaments homéopathiques ne coûte rien à l'Assurance Maladie pour les patients du régime général (source : étude économique Asterès - septembre 2020).

Nous poursuivons avec détermination toutes nos actions pour obtenir en France le maintien du remboursement des médicaments homéopathiques, comme le réclament les millions de patients qui les utilisent régulièrement.

