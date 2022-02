Bogdan Popescu quitte JOHCM pour rejoindre Trium

(NEWSManagers.com) - Bogdan Popescu rejoint la société de gestion alternative Trium Capital en tant que responsable de l’activité européenne. Il a donc quitté JO Hambro Capital Management où il officiait depuis six ans comme directeur commercial pour l’Europe. Avant cela, il a travaillé pour Skandia Investment Group, East Capital Asset Management et Société Générale Asset Management.

Trium Capital est une société de gestion britannique adossée à un family office qui se spécialise sur des stratégies alternatives et ESG au format Ucits. A fin décembre 2021, elle gérait 700 millions de dollars.

La société propose notamment deux fonds long only, Trium Sustainable Innovators Global Equity et Trium Sustainable Innovators North American Equity, sur des univers monde et Amérique du Nord. Ces fonds, lancés en 2019, sont gérés par le Français Raphaël Pitoun. Ce dernier a rejoint Trium en 2021 avec ses deux stratégies lancées initialement au sein de CQS.

Ces fonds sont des stratégies de type « growth at a reasonable price » axées sur l’innovation. Classés article 8, ils affichent des émissions de CO2 inférieures de 80-90 % aux indices de référence. Leurs encours dépassent 100 millions de dollars chacun.

Trium propose aussi le fonds Trium ESG Emissions Impact qui est un long/short market et carbon neutral axé sur la transition et l’engagement auprès des utilities et sociétés d’énergie de capitalisations moyennes. Ce fonds est géré par Joe Mares, qui a travaillé pour Société Générale, GLG, Moore Capital, Morgan Stanley…

Bogdan Popescu sera chargé de commercialiser ces fonds dans toute l’Europe, depuis Londres où il est basé.