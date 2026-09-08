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BOGART : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE
information fournie par Actusnews 08/09/2026 à 18:00
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 8 septembre 2026

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 222-12-5 du règlement général de l'AMF

Dénomination sociale de l'émetteur : JBOG

Nature des titres : ISIN FR0012872141

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de
droits de vote théoriques* 		Nombre total de
droits de vote exerçables
30 JUIN 2026 15 693 021 29 553 910 28 480 541
31 JUILLET 2026 15 693 021 29 553 910 28 475 041
31 AOÛT 2026 15 693 021 29 554 426 28 475 557

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS


GROUPE BOGART
ACTUS finance & communication
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55 		Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr 		Manon CLAIRET
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100115-information-mensuelle-relative-aux-droits-de-vote-30-06-26-31-08-26.pdf

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