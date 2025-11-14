BOGART : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 14 novembre 2025
ART. L233-8-II du code de commerce et ART 222-12-5 du règlement général de l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur : JBOG
Nature des titres : ISIN FR0012872141
|DATE D'ARRETE
|Nombre d'actions composant le capital
|
Nombre total de
droits de vote théoriques*
|
Nombre total de
droits de vote exerçables
|31 OCTOBRRE 2025
|15 693 021
|29 530 075
|28 484 425
* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com
CONTACTS
|
GROUPE BOGART
|
ACTUS finance & communication
|
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55
|
Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
|
Manon CLAIRET
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95168-information-mensuelle-relative-aux-droits-de-vote-01-10-25-31-10-25.pdf
