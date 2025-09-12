BOGART : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 12 septembre 2025

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 222-12-5 du règlement général de l'AMF

Dénomination sociale de l'émetteur : JBOG

Nature des titres : ISIN FR0012872141

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x5yeZsdskmubymtuaMiaZpdlnJmUx2acl5OamJZsZJadaZ5jym6Wb5acZnJknmpv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93959-information-mensuelle-relative-aux-droits-de-vote-01-08-25-31-08-25.pdf