BOGART : FORTE PROGRESSION DE +22,7% DU CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 17 novembre 2022

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie un chiffre d'affaires de 198,4 M€ au terme des neuf premiers mois d'exercice, en forte croissance de +22,7%. La division Bogart Fragrances et Cosmétiques a continué à afficher une bonne dynamique d'activité au 3 ème trimestre 2022 alors que la division Bogart Beauty Retail bénéficie de l'élargissement de son périmètre et d'un effet de change favorable.

Revenus en M€ (non audités) 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires T3 59,9 66,8 +11,5% Bogart Fragrances & Cosmetiques 10,7 12,0 +12,1% Bogart Beauty Retail 49,2 54,8 +11,4% Autres revenus 2,5 2,8 +12,0% Total chiffre d'affaires T3 62,4 69,6 +11,5% Chiffre d'affaires 9 mois 161,7 198,4 +22,7% Bogart Fragrances & Cosmetiques 27,5 37,1 +34,9% Bogart Beauty Retail 134,2 161,3 +20,2% Autres revenus 9 mois 8,8 9,1 +3,4% Total chiffre d'affaires 9 mois 170,5 207,5 +21,7%

Activité 9 mois

Au terme des neufs mois d'exercice, l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques réalise un chiffre d'affaires de 37,1 M€ au 30 septembre 2022 contre 27,5 M€ au 30 septembre 2021, en forte croissance de +34,9% (+30,9 % à changes constant). L'activité est restée dynamique au 3 ème trimestre en Europe de l'Ouest, Amérique du Nord ainsi qu'au Moyen-Orient alors que les zones Russie et Europe de l'Est continuent à être fortement ralenties au regard du contexte actuel. Les nouveaux produits cosmétiques « Recette merveilleuse » de la marque Stendhal ont rencontré un très bon accueil alors que les nouveaux parfums des marques phares du Groupe (Bogart et Carven notamment) sont actuellement en lancement et contribueront donc au chiffre d'affaires du 4 ème trimestre.

L'activité Bogart Beauty Retail affiche un chiffre d'affaires 9 mois de 161,3 M€ contre 134,2 M€, en croissance de +20,2% et bénéficie de l'élargissement du périmètre avec l'intégration des magasins Nocibé et Fann (Slovaquie) [1] et d'un effet change favorable. A périmètre et changes constants, la croissance est quasi-stable à -0,6%. Le 3 ème trimestre 2022 s'est inscrit en repli sur le périmètre organique (-6%) dans le contexte inflationniste actuel.

Au terme de ces neuf mois, le chiffre d'affaires de BOGART s'élève à 198,4 M€ contre 161,7 M€ au 30 septembre 2021, en forte croissance de +22,7% (+5,7% à périmètre et changes constants).

Bonne dynamique de lancements au 4 ème trimestre sur les deux activités

Bogart lance actuellement ses nouveaux parfums sur ses marques clés : Carven (parfum féminin), Jacques Bogart (parfum masculin) et également Ted Lapidus (parfum féminin) qui participeront à la croissance de la division Bogart Fragrances et Cosmétiques au 4 ème trimestre 2022.

Bogart reste prudent sur la poursuite de la contraction de l'activité dans son réseau de magasins au vu du contexte actuel, même si le Groupe rappelle que le 4 ème trimestre est habituellement un trimestre plus élevé en termes de revenus et de profitabilité pour la division Bogart Beauty Retail compte tenu des fêtes de fin d'année et des nouveaux lancements en cours sur ses marques phares.

La société vient de lancer dans le réseau April en France, en Belgique et au Luxembourg sa première gamme de capillaires naturels issue de son partenariat avec Slimane [2] , auteur-compositeur et interprète français, appelée Cousin.e.s. Ces produits seront lancés dans un second temps en parfumeries sélectives à Dubaï et sur d'autres marchés européens. Enfin, la marque April poursuivra également le déploiement de ses 500 références de maquillage dans son réseau de magasins en Israël et en Slovaquie.

BOGART reste attentif au contexte inflationniste actuel qui pèse sur les coûts (hausse des matières premières et de l'énergie) mais confirme ses ambitions financières d'une hausse de son chiffre d'affaires annuel et de son EBITDA sur l'exercice 2022.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 4 ème trimestre le jeudi 2 février 2023 (après bourse)

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

BOGART

contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION

Relations Investisseurs

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 72

Relations Presse

Manon CLAIRET

mclairet@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 73

[1] 38 magasins Nocibé depuis octobre 2021 et 70 parfumeries de la chaîne Fann en Slovaquie depuis janvier 2022

[2] via sa société Odyssée Cosmetics - Cf communiqué du 22 septembre 2022

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yWhvYcmclmfJypyaY8qaZmFnaGaUmGXHmGGZyGpxl52Va21mlWthZp2WZnBol2ls

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77246-cp_bogart_cat32022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com