BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/08/2025 AU 31/08/2025
information fournie par Actusnews 12/09/2025 à 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 12 septembre 2025

COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/08/2025 au 31/08/2025
Date Type Nbr de Titres COURS Montant
29/08/2025 Achat sur le marché 748 3,9 2917,20

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS


GROUPE BOGART
ACTUS finance & communication
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55 		Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr 		Manon CLAIRET
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym1skpxqZ5fInGtvZpdlmZSVaJpnyGnJa5fJlmRvaJ6dnWtlnWxkapqZZnJknmtm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93960-transactions-sur-actions-propres_aout25.pdf

