BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/08/2025 AU 31/08/2025

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 12 septembre 2025

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ym1skpxqZ5fInGtvZpdlmZSVaJpnyGnJa5fJlmRvaJ6dnWtlnWxkapqZZnJknmtm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93960-transactions-sur-actions-propres_aout25.pdf