BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/08/2025 AU 31/08/2025

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 12 septembre 2025
|
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/08/2025 au 31/08/2025
|Date
|Type
|Nbr de Titres
|COURS
|Montant
|29/08/2025
|Achat sur le marché
|748
|3,9
|2917,20
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com
CONTACTS
|
GROUPE BOGART
|
ACTUS finance & communication
|
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55
|
Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
|
Manon CLAIRET
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : ym1skpxqZ5fInGtvZpdlmZSVaJpnyGnJa5fJlmRvaJ6dnWtlnWxkapqZZnJknmtm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93960-transactions-sur-actions-propres_aout25.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer