BOGART : DAVID KONCKIER, PRINCIPAL ACTIONNAIRE DU GROUPE BOGART ACQUIERT, A TITRE PERSONNEL ET INDIVIDUEL, LE GROUPE MARIONNAUD, ACTEUR HISTORIQUE DE LA DISTRIBUTION SÉLECTIVE DE PARFUMS EN EUROPE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5 novembre 2026

David Konckier, principal actionnaire du groupe Bogart, annonce que sa société BEHN a finalisé l'acquisition du groupe Marionnaud, acteur historique de la distribution sélective de parfums en Europe. Ce projet avait été annoncé dans le communiqué de presse du 6 juillet 2026 [1] .

Le groupe Marionnaud est un acteur majeur du marché européen de la parfumerie sélective, réalisant un chiffre d'affaires d'environ 650 millions d'euros, employant près de 4 200 personnes et exploitant 687 magasins dans 8 pays.

L'objectif de David Konckier est de développer le chiffre d'affaires du groupe Marionnaud, qui conservera par ailleurs son identité et sa marque. Un élément clé de cette stratégie consistera à développer des synergies entre les différentes entités gérées par David Konckier, en particulier l'activité retail de Groupe Bogart.

Avec cette opération, groupe Bogart anticipe une croissance significative de son activité notamment grâce au déploiement de ses marques dans un réseau élargi.

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[1] https://www.groupe-bogart.com/investisseurs/communiques-de-presse/