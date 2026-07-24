BOGART : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 : 114,7 M EUR

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 juillet 2026

BOGART affiche un chiffre d'affaires de près de 115 M€ au premier semestre 2026 (-6,4% à changes courants) dans un contexte économique et géopolitique encore peu favorable à la consommation, et des effets de change. Sur le réseau, le Groupe poursuit sa réorganisation stratégique sur ses magasins européens afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Les bénéfices de ces actions se matérialiseront progressivement sur la rentabilité du Groupe. De son côté, le pôle Bogart Beauty Fragrances & Cosmétiques est en légère croissance à périmètre et changes constants, porté par une solide dynamique de lancements.

Revenus en M€ (non audités) 2025 2026 Var. % Chiffre d'affaires S1 122,6 114,7 -6,4% Bogart Fragrances & Cosmétiques 22,4 21,6 -3,6% Bogart Beauty Retail 100,2 93,1 -7,1% Autres revenus S1 [1] 4,5 3,6 -19,2% Total revenus S1 127,1 118,3 -6,9%

Le chiffre d'affaires à périmètre et changes constants est disponible en Annexe

Activité du 1 er semestre 2026

Bogart publie un chiffre d'affaires de 114,7 M€ au 1 er semestre 2026 en repli de -6,4% à changes courants (-5,3% à périmètre et changes constants) par rapport au 1 er semestre 2025.

L'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques réalise un chiffre d'affaires de 21,6 M€ au 1 er semestre 2026, d'un niveau proche de l'an dernier (22,4 M€). A périmètre et changes constants, ce pôle est en croissance de +0,4% (liés à des effets de changes euro/dollar plus marqués en début d'année).

Si les lignes traditionnelles demeurent pénalisées par la faiblesse de la consommation mondiale et un contexte géopolitique complexe au Moyen-Orient, les lignes « premium » restent plus résilientes. Dans ce contexte, Bogart a poursuivi l'enrichissement de son offre et la dynamique de lancements sur les marques du Groupe a été soutenue au 1 er semestre.

Bogart a lancé une collection privée (7 parfums) et la version féminine de sa gamme Silvert Scent (« Silver Scent For Her »). Les lancements ont bien démarré en Europe et les ventes devraient continuer à progresser au second semestre.

Du côté des cosmétiques, Stendhal a lancé plusieurs nouveautés (soin raffermissant, lignes capillaires et de nouvelles références de maquillage) ainsi qu'une ligne de haute parfumerie (6 parfums) et Méthode Jeanne Piaubert de nouveaux soins et gommages pour le corps.

Carven réalise également une belle progression de son activité à l'export.

Le chiffre d'affaires de l'activité Bogart Beauty Retail s'élève à 93,1 M€ au 1 er semestre 2026, en repli de -7,1% tenant compte des effets périmètre (fermetures en 2025) et premiers effets de la poursuite de ces mesures au 1 er semestre 2026 en France (16 magasins fermés au cours du 1 er semestre sur un total de 17), en Belgique (6 fermetures nettes [2] ) et en Allemagne (4 fermetures) [3] . A périmètre et changes constants, le repli est plus limité à -6,6% (et -4,2% à périmètre constant).

Ce niveau d'activité est en ligne avec les tendances de consommation observée en Europe, dans un environnement marqué par une demande toujours prudente.

Perspectives 2026

Sur l'activité Bogart Beauty Retail , le Groupe reste attentif à la rentabilité de son réseau. Les mesures de réorganisation engagées au premier semestre (1 fermeture en France encore attendue au second semestre), produiront leurs effets progressivement sur la rentabilité du Groupe à compter du second semestre 2026 (et surtout en 2027) mais entraînant toutefois un repli mécanique du chiffre d'affaires à court terme. Ces mesures permettront au Groupe de retrouver davantage de flexibilité opérationnelle.

Sur l'activité Fragances & Cosmétiques et malgré le contexte actuel toujours incertain pesant sur la consommation, le Groupe est confiant sur une bonne dynamique de croissance du chiffre d'affaires de ce pôle au second semestre porté notamment par la poursuite de la dynamique de lancements et l'élargissement du réseau de partenaires (réseau Parfümerie Pieper par exemple).

Au second semestre, le Groupe prévoit de nombreuses nouveautés sur ses marques : sur Stendhal, le lancement de 2 lignes capillaires et 1 Soin anti-rides performance « Recette Merveilleuse », des nouveautés pour la peau chez Méthode Jeanne Piaubert , la sortie d'un nouveau parfum Carven (« Absolu » pour homme) ainsi que des nouveautés pour April

(2 nouveautés de Noël (XMAS)).

De façon générale, l'attractivité des lignes haut de gamme se confirme et encourage le Groupe à poursuivre sa stratégie de « premiumisation » de ses offres.

Enfin, pour rappel le Groupe a annoncé des négociations exclusives entre David Konckier, l'actionnaire de référence de BOGART, et le Groupe Marionnaud [4] , qui, si elles se concrétisaient, pourraient offrir à Bogart de nouveaux relais de croissance à moyen terme pour les marques du Groupe.

Prochain rendez-vous

Résultats semestriels 2025 : lundi 28 septembre 2026 (après bourse)

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

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ANNEXE

Chiffre d'affaires du 1 er semestre, à périmètre et change constants

Revenus en M€ 2025 2026 Var. % Chiffre d'affaires S1 119.3 113,0 -5,3% Bogart Fragances et Cosmétiques 22,5 22,6 +0,4% Bogart Beauty Retail 96,8 90,4 -6,6% Autres revenus S1 [5] 4,5 3,6 -20,0% Total revenus S1 123,8 116,6 -5,8%

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] Total des fermetures – ouvertures de la période

[3] Cf communiqué du 28 avril 2026

[4] Cf communiqué du 6 juillet 2026

[5] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.