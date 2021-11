BOGART : Chiffre d'affaires 9 MOIS : 161,7 M EUR - POURSUITE DE LA STRATÉGIE D'EXPANSION EUROPÉENNE - REBOND D'ACTIVITÉ ATTENDU AU 4EME TRIMESTRE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 9 novembre 2021

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, en ligne avec les attentes du Groupe avant un rebond significatif attendu au 4ème trimestre porté par un effet de base favorable, les nouveaux lancements (effectués en septembre) et les fêtes de fin d'année. La société bénéficiera également d'un effet périmètre avec ses récentes acquisitions en France et en Slovaquie.

Revenus en M€ (non audités) 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires T3 60,5 59,9 -1,1% Bogart Fragrances & Cosmetiques

(Marques Parfums/Cosmétiques) 10,3 10,7 +3,5% Bogart Beauty Retail

(Boutiques en propre) 50,2 49,2 -2,0% Chiffre d'affaires 9 mois 155,4 161,7 +4,0% Bogart Fragrances & Cosmetiques

(Marques Parfums/Cosmétiques) 24,0 27,5 +14,4% Bogart Beauty Retail

(Boutiques en propre) 131,4 134,2 +2,1%

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 ressort quasi-stable par rapport au 3ème trimestre 2020 à 59,9 M€ (-1,1%), conforme aux attentes du Groupe. L'activité Bogart Beauty Retail ressort à 49,2 M€ (-2,0%) et prépare un retour à la croissance au prochain trimestre alors que l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques affiche un chiffre d'affaires de 10,7 M€ (+3,5%) et ne bénéficie pas encore des récents lancements opérés en septembre sur les marques phares (nouveau parfum féminin de Carven « C'est Paris » et la marque Stendhal en maquillage). À périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 ressort à +0,3%.

Au terme de ces neuf mois, le chiffre d'affaires s'élève à 161,7 M€ en croissance de +4,0% par rapport au 30 septembre 2020.

Au niveau de l'activité, ce 3ème trimestre 2021 a été marqué par une nette accélération de la stratégie d'acquisition. Le Groupe a intégré, au 1er octobre 2021, les 38 magasins de NOCIBE[1] doublant ainsi la taille de son réseau en France à un total de 71 magasins sur le territoire. Plus récemment, BOGART a également annoncé la reprise de la chaîne de parfumeries Fann, numéro 1 de la parfumerie sélective en Slovaquie, avec un réseau de 70 parfumeries où les plus grandes marques de la beauté sont distribuées[2]. Cette opération reste soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence.

En parallèle, BOGART a pris la décision stratégique de faire évoluer son identité avec un changement de nom et de logo et de renforcer son organisation à l'image de sa nouvelle taille (nouveau comité exécutif et structuration d'une organisation européenne). Dans cette optique, BOGART a décidé également d'unifier l'ensemble de son réseau sélectif sous enseigne April, à savoir les 102 points de vente Planet Parfums et Milady présents en Belgique et au Luxembourg et les 38 magasins Nocibé. Les 95 parfumeries du réseau HC Parfümerie en Allemagne suivront au 1er mars 2022. Pour accroître la notoriété de sa nouvelle identité, la société a mené des actions publicitaires ciblées au sein de son réseau.

Confirmation des objectifs financiers annuels

Comme prévu, BOGART prépare de nouveaux lancements d'ici la fin d'année avec une nouvelle ligne de vernis vegan (60 produits) pour la marque Close ; le nouveau parfum Silver Scent (« Infinite Silver ») pour la marque Jacques Bogart et le déploiement d'une offre généreuse de cadeaux de Noël sur la marque April.

La société anticipe un solide rebond d'activité au 4ème trimestre. BOGART bénéficiera d'un effet de base favorable lié au contexte sanitaire (les parfumeries étaient fermées en novembre 2020 en France et en Belgique). La hausse des ventes sera portée également par les derniers lancements des marques du groupe conjugués au contexte des fêtes de fin d'année. BOGART bénéficiera également des premiers effets de l'intégration des magasins NOCIBE et FANN dans le périmètre de la division Bogart Beauty Retail.

Confiante sur ses perspectives de croissance, la société réitère ses objectifs d'une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son EBITDA en 2021.

