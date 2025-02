Bogart: CA en léger repli en 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 15:38









(CercleFinance.com) - Jacques Bogart affiche un chiffre d'affaires 2024 en léger repli de 1,6% à 288,4 millions d'euros, avec une baisse de 1,9% de l'activité Bogart Beauty Retail et une stabilité (-0,4%) de l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques.



Grâce à un quatrième trimestre en croissance, porté par la dynamique de l'activité Bogart Fragrances et Cosmétiques (+16,8% sur ce seul trimestre), le groupe a quasiment rattrapé son retard pris au premier semestre.



Pointant une 'année de lancements programmée pour 2025', Bogart continue à concentrer ses efforts sur l'accroissement de ses marges dans ses deux pôles d'activités pour privilégier un chiffre d'affaires à plus forte valeur ajoutée.





