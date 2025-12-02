 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 097,00
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BOGART : Agenda financier 2026
information fournie par Actusnews 02/12/2025 à 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 décembre 2025

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG) spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce son agenda prévisionnel des publications financières pour l'année 2026. Les publications auront lieu après la clôture du marché Euronext.

  • Chiffre d'affaires annuel 2025 : Jeudi 5 février 2026
  • Résultats annuels 2025 : Mardi 28 avril 2026
  • Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 : Lundi 27 juillet 2026
  • Résultats semestriels 2026 : Lundi 28 septembre 2026

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

BOGART

contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION

Relations Investisseurs

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 72

Relations Presse

Manon CLAIRET
mclairet@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 73


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yp1xacWcl2iUnWxxl8qaamWVm5xllJHIbGOcnGRsZMfKmHKSnZpma5SYZnJmmGxt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95377-agenda-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

JACQUES BOGART
4,100 EUR Euronext Paris -9,69%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La cheffe des députés Rassemblement national, Marine Le Pen, à Oignies le 28 novembre 2025 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Dépassée par Bardella, Le Pen réaffirme sa primauté
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:18 

    Surclassée par son dauphin dans les sondages, Marine Le Pen a encore martelé mardi qu'elle se présentera en 2027 "si (elle) peut être candidate", tout en vantant la "force de (son) duo" avec Jordan Bardella, appelé à la remplacer en cas d'empêchement judiciaire. ... Lire la suite

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux à l'affiche du métro finlandais
    information fournie par AOF 02.12.2025 18:12 

    (AOF) - JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki et Länsimetro Oy pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet le 2 octobre 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Critique contre les patrons: Sophie Binet (CGT) mise en examen pour injure publique
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:08 

    La leader de la CGT, Sophie Binet, a déploré mardi sur France Inter sa mise en examen pour "injure publique" après avoir qualifié en janvier à la radio les patrons de "rats qui quittent le navire" dont "le seul objectif, est l'appât du gain". Le mouvement patronal ... Lire la suite

  • Vue de l'Assemblée nationale en séance, le 27 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Le budget de la "Sécu" de retour à l'Assemblée, avec une issue très incertaine
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:05 

    Un acte 2 décisif: les députés planchent à nouveau à partir de mardi sur le projet de budget de la Sécurité sociale, à l'avenir très incertain, avec encore des compromis à trouver à gauche et une coalition gouvernementale qui part divisée. Retraites, franchises, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank