BOGART : Agenda financier 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 décembre 2025

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG) spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce son agenda prévisionnel des publications financières pour l'année 2026. Les publications auront lieu après la clôture du marché Euronext.

Chiffre d'affaires annuel 2025 : Jeudi 5 février 2026

Jeudi 5 février 2026 Résultats annuels 2025 : Mardi 28 avril 2026

: Mardi 28 avril 2026 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 : Lundi 27 juillet 2026

: Lundi 27 juillet 2026 Résultats semestriels 2026 : Lundi 28 septembre 2026

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

BOGART

contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION

Relations Investisseurs

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 72

Relations Presse

Manon CLAIRET

mclairet@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 73