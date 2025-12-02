BOGART : Agenda financier 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2 décembre 2025
BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG) spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce son agenda prévisionnel des publications financières pour l'année 2026. Les publications auront lieu après la clôture du marché Euronext.
- Chiffre d'affaires annuel 2025 : Jeudi 5 février 2026
- Résultats annuels 2025 : Mardi 28 avril 2026
- Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 : Lundi 27 juillet 2026
- Résultats semestriels 2026 : Lundi 28 septembre 2026
Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com
CONTACTS
BOGART
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55
ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION
Relations Investisseurs
Anne-Pauline PETUREAUX
apetureaux@actus.fr
Tél. : 01 53 67 36 72
Relations Presse
Manon CLAIRET
mclairet@actus.fr
Tél. : 01 53 67 36 73
