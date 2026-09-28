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BofA Securities identifie un point d'entrée sur Royal Caribbean Group
information fournie par AOF 28/09/2026 à 15:41

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - L'analyste passe de "neutre" à "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 330 USD. Peu de réaction pour le moment : le titre progresse timidement de 0,1% à Wall Street.

Les analystes de Bank of America indiquent que la baisse du titre de près de 26% au cours des derniers mois a ramené sa valorisation 2027 sous 10 fois l'EBITDA, contre une moyenne récente de 12 fois, offrant un point d'entrée sur une entreprise jugée de grande qualité.

Le bureau d'études souligne la résilience des dépenses de voyage et estime que Royal Caribbean est bien positionné pour gagner encore des parts de marché, avec une croissance du rendement net d'au moins 4% attendue au quatrième trimestre 2026.

BofA considère également que l'investissement de 3 MdsUSD dans Sandals Resorts pourrait soutenir la croissance : le broker précise que l'EBITDA de Sandals pourrait progresser de 600 MUSD actuellement à environ 900 MUSD en 2030, grâce notamment aux compétences de Royal Caribbean en matière de tarification et d'approvisionnement.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 15:41:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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