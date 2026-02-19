BofA s'engage à hauteur de 25 milliards de dollars dans des opérations de crédit privé, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte tout au long du texte) par Saeed Azhar et Ateev Bhandari

Bank of America BAC.N s'engage à hauteur de 25 milliards de dollars dans des opérations de crédit privé, selon une note interne dont Reuters a eu connaissance jeudi, alors que le géant de Wall Street prépare un trésor de guerre pour poursuivre sa progression dans le secteur lucratif de la finance.

Les banques traditionnelles telles que BofA sont en concurrence avec le crédit privé fourni par les gestionnaires d'actifs alternatifs. Le crédit privé est devenu une source de financement essentielle pour les entreprises américaines, car le resserrement des normes de prêt après la crise a poussé les emprunteurs à rechercher des capitaux en dehors des banques traditionnelles.

L'initiative de BofA souligne une tendance plus large des géants de Wall Street, dont son rival JPMorgan Chase JPM.N , à concurrencer les fournisseurs de crédit privé qui doivent souvent faire face à des exigences moins strictes en matière de capital et de réglementation.

L'année dernière, JPMorgan a déclaré qu'elle affecterait 50 milliards de dollars de son bilan à la fourniture de crédits privés à ses clients. Goldman Sachs GS.N a également créé une nouvelle division dans le cadre de sa percée sur ce marché lucratif.

Le crédit privé désigne les prêts accordés par des prêteurs non bancaires, généralement à des emprunteurs à risque ou à des entreprises cherchant à financer des méga rachats d'entreprises par la dette.

Ces prêts peuvent être traités plus rapidement et constituent une source importante de financement pour les emprunteurs jugés trop vulnérables.

Cependant, des risques subsistent. Les inquiétudes concernant la qualité du crédit et l'exposition aux stocks de logiciels vulnérables à l'IA ont jeté une nouvelle ombre sur le marché florissant du crédit privé.

Plus tôt dans la journée de jeudi, les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs ont fait l'objet d'une forte liquidation après que la société de capital privé Blue Owl Capital OWL.N a définitivement interrompu les rachats dans l'un de ses fonds et vendu certains actifs pour rembourser sa dette.

Apollo Global Management APO.N , Blackstone BX.N , KKR

KKR.N , Ares ARES.N et Carlyle Group CG.O ont perdu entre 4 % et 6 % au cours des échanges réguliers.

En 2024, Citigroup C.N et Apollo se sont associés pour un programme de crédit privé et de prêt direct de 25 milliards de dollars .