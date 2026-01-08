BofA rétrograde Digital Realty à "neutre" et réduit son objectif de prix

8 janvier - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Digital Realty DLR.N chutent de 1,3 % à 152,79 $ dans les premiers échanges du marché

** BofA Global Research rétrograde DLR de "acheter" à "neutre"; abaisse l'objectif de prix de 210 $ à 170 $, ce qui implique une hausse de 9,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "DLR n'a pas participé à la demande liée à l'IA au niveau que nous avions anticipé, car les plus grands contrats de développement de 2025 sont allés aux marchés émergents des centres de données où DLR n'est pas en concurrence", indique la société de courtage

** BofA s'attend à ce que DLR reste concentré sur les principaux marchés établis en 2026, ce qui pourrait décevoir les investisseurs qui se sont habitués à des chiffres de location trimestriels importants

** 21 des 30 sociétés de courtage couvrant l'action recommandent une note d'au moins "achat", 8 une note de "maintien" et 1 une note de "vente"; l'action a un objectif médian de 195 $ - données compilées par LSEG

** DLR a perdu environ 12,8 % l'année dernière