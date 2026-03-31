BofA rétablit la couverture de Docusign avec une note de "sous-performance" et voit une hausse limitée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** BofA rétablit la couverture de la plateforme de signature de documents virtuels Docusign DOCU.O avec une note de "sous-performance"

** Fixe un objectif de cours de 52 $, ce qui représente une hausse de 10 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Après avoir dominé le marché des logiciels de signature électronique, Docusign se trouve dans une phase plus incertaine de sa trajectoire de croissance, selon la société de courtage

** La société de courtage ajoute que, le marché de la signature électronique approchant de la maturité et tendant vers la banalisation, la croissance du chiffre d'affaires de DOCU a stagné à un chiffre élevé au cours des 10 derniers trimestres

** "Alors que DOCU a les bons éléments en place pour s'établir comme une force dominante dans la gestion intelligente des accords (IAM), une inflexion n'est pas immédiatement apparente" - BofA

** Six analystes sur 23 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 16 comme un "maintien" et une "vente"; leur PT médian est de 55 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 30 % depuis le début de l'année