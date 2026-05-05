BofA reprend la couverture de Home Depot à l'achat
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:12
La banque d'affaires, qui fait de l'action sa valeur préférée au sein du segment de la rénovation résidentielle, indique s'attendre à ce que le groupe basé à Atlanta (Géorgie) surperforme ses comparables, à la fois dans un contexte immobilier favorable et dans un scénario de reprise plus marquée, grâce à son exposition importante aux métiers de la construction.
La firme ajoute que les acquisitions devraient contribuer à accélérer la reprise des ventes une fois le marché immobilier amélioré, tout en permettant d'étendre la taille totale de son marché adressable (TAM) à environ 700 milliards de dollars.
Le titre Home Depot cédait 0,4% mardi dans les premiers échanges à Wall Street en dépit de ces commentaires favorables.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 16:12:00.
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