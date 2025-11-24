BofA relève son objectif de cours pour le mineur de lithium Albemarle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** BofA relève son objectif de cours pour Albemarle ALB.N de 110 à 118 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse marginale par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que le marché du lithium soit déficitaire l'année prochaine, en raison d'une discipline de production, d'une baisse des récupérations de roches et d'une demande plus forte pour les systèmes de stockage d'énergie

** Nous restons neutres à l'égard d'ALB en raison de la hausse limitée, mais la force récente semble plus justifiée", déclare le courtier

** Selon la société de courtage, des prix de marché plus élevés, s'ils se concrétisent, pourraient également permettre à ALB de relancer le moteur des investissements, en accélérant à nouveau la croissance des volumes

** La société de courtage ajoute qu'elle soupçonne ALB de rester prudente à cet égard à court terme

** 8 des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; l'objectif de cours médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 35,7 % depuis le début de l'année