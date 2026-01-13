BofA relève son objectif de cours pour Alphabet ; les actions progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de la maison mère de Google, Alphabet GOOGL.O , ont progressé de 1,2 % à 335,78 $

** BofA Securities relève le PT de 335 $ à 370 $, soit une hausse de 11,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'accord entre Apple AAPL.O et Google valide la position de Gemini en tant que LLM de premier plan pour les appareils mobiles et renforce la confiance des investisseurs dans la distribution et la monétisation à long terme du moteur de recherche de Google sur les appareils Apple ** "Nous pensons que les accords entre Apple et Walmart WMT.O justifient un multiple plus élevé, étant donné les preuves accrues de l'attrait des capacités Gemini de Google et le potentiel d'augmentation de la monétisation tirée par l'IA", selon BofA.

** 53 des 62 sociétés de courtage recommandent "acheter" ou un niveau supérieur, d'autres "conserver"; le PT médian est de 330 $ - données compilées par LSEG

** GOOGL a augmenté de 65,4 % en 2025