BofA relève le PT de Toll Brothers après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

21 août - ** BofA Global Research relève le prix de vente prévisionnel du constructeur de maisons Toll Brothers TOL.N de 145 $ à 150 $; le nouveau prix de vente prévisionnel représente une hausse de 14,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Maintient la note à "buy" (acheter)

** La société a publié mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations de Wall Street pour le troisième trimestre

** BofA indique que le carnet de commandes de la société est inférieur à celui de l'année dernière, mais TOL voit des signes positifs dans la croissance régulière des nouvelles communautés, l'accélération de la construction de maisons et un bon équilibre entre les maisons personnalisées et les maisons prêtes à emménager

** La marge sur les ventes de logements de la société a été légèrement supérieure aux prévisions au dernier trimestre, grâce à une bonne combinaison de produits et de régions

** Douze des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus, quatre comme "conservée" et deux comme "vendue"; le prix médian est de 150 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, TOL est en hausse de 3,9 % depuis le début de l'année