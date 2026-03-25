BofA relève le PT de BWXT en raison de son fort potentiel de croissance ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions du fabricant de composants nucléaires BWX Technologies BWXT.N augmentent de près de 2 % à 208,8 $ avant le marché

** BofA Global Research augmente l'objectif de prix sur BWXT à 250 $ de 230 $; réitère la cote "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 22,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BofA indique que BWXT est bien positionné dans les secteurs de la marine, de la défense et du nucléaire commercial qui continuent à bénéficier de vents porteurs importants

** La société de courtage indique que l'exécution par BWXT d'un important carnet de commandes gouvernementales et de nouvelles opportunités d'attribution dans le secteur du nucléaire commercial offrent une visibilité sur la trajectoire de croissance de BWXT

** La médiane des prévisions de 14 courtiers couvrant le titre est de 227 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, BWXT a progressé de 18,5 % depuis le début de l'année