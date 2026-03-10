BofA relève la note du fabricant d'onduleurs solaires SolarEdge Technologies à "neutre", les actions augmentent

(MISES À JOUR)

10 mars - ** BofA Global Research augmente la cote du fabricant d'onduleurs solaires SolarEdge Technologies SEDG.O de "sous-performance" à "neutre"

** La société a relevé son objectif de cours, le faisant passer de 17 $ à 40 $, ce qui représente une hausse de 15,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société sont en hausse de 8,3 %

** Le courtier estime que les marges, les tendances de chiffre d'affaires et les liquidités de l'entreprise se sont suffisamment stabilisées pour atténuer les risques de baisse, aidées par une forte position dans les canaux solaires appartenant à des tiers

** Les améliorations des marges et des liquidités sont contrebalancées par le fort déclin du secteur résidentiel américain que nous prévoyons en 2026 avant que la croissance ne reprenne en 2027+",indique la société de courtage

** 1 des 30 courtiers évalue l'action à "acheter", 23 à "conserver" et 6 à "vendre" ou plus bas; l'objectif de cours médian est de 36 $ - données LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, SEDG a progressé de 29,43 % depuis le début de l'année