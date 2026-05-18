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BofA relève la note de Technoprobe, “champion des cartes de sondes”, à “acheter” ; le titre progresse
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** BofA Global Research relève la note de l'entreprise technologique italienne Technoprobe TPRO.MI de “neutre” à “acheter” et désigne ce “leader des cartes de sondes de pointe” comme son premier choix dans le secteur SMID, en invoquant sa domination continue du marché

** Les volumes de GPU NVDA.O de Nvidia stimulent le chiffre d'affaires du fabricant de cartes de sondes, les revenus liés à l'IA devant représenter 70% de son chiffre d'affaires d'ici 2028, contre 38% en 2025, selon BofA ** La banque d'affaires note que l'augmentation de la capacité de production de Technoprobe a entraîné des résultats nettement supérieurs aux prévisions au premier trimestre et une révision à la hausse des prévisions pour 2026

** BofA a plus que doublé son objectif de cours à 38 euros; l'action Technoprobe a bondi de plus de 7% à 28 euros

** En incluant la hausse de lundi, le titre a progressé de 128% depuis le début de l'année

** Sur les sept analystes qui couvrent Technoprobe, six attribuent la note “achat fort” ou “achat” et un seul “conserver” - données LSEG

** L'objectif de cours médian des analystes pour le titre est de 28 euros, en hausse de 70,6% au cours des 30 derniers jours – données LSEG

(1 $ = 0,8590 euros)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/05/2026 à 12:20:22.

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