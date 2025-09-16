 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BofA relève la note de Prologis à "acheter" et augmente l'objectif de prix
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** BofA relève l'évaluation des actions de la société de placement industriel Prologis PLD.N de "neutre" à "acheter"

** La note est relevée en raison de l'amélioration de la trajectoire d'occupation, de la prise à bail des projets de développement et des marges d'exploitation, par rapport à l'opinion antérieure du courtier

** L'objectif de prix a été relevé à 130 $, contre 118 $ auparavant, ce qui représente une hausse de 12 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** PLD devrait convertir la demande refoulée avant le "jour de la libération" en baux signés, alors que l'incertitude tarifaire se dissipe lentement et que les locataires commencent à prendre des décisions

** Le fait que la conversion des nouvelles propositions de bail en baux signés au cours du troisième trimestre se produise à un meilleur rythme qu'au cours du deuxième trimestre est un élément positif" - BofA

** BofA déclare que les réductions de taux anticipées "pourraient susciter l'intérêt des généralistes, y compris des investisseurs à revenu, pour les valeurs sûres comme PLD"

** 16 des 24 maisons de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 120 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les gains de la séance, l'action a augmenté d'environ 8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PROLOGIS REIT
113,990 USD NYSE -0,27%
