BofA relève l'objectif de cours de Construction Partners en raison de sa solidité opérationnelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** BofA Global Research relève l'objectif de prix de la société d'infrastructure civile Construction Partners

ROAD.O à 147 $ contre 115 $, et réitère sa notation à "acheter"

** Le nouveau PT implique une hausse de 12,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** BofA déclare que la forte dynamique de ROAD et les gains de marge la positionnent bien pour une surperformance continue en dépit d'un environnement macro-économique mitigé

** Elle ajoute que le solide flux de trésorerie disponible de ROAD et les perspectives améliorées pour l'exercice 2026 la positionnent pour se désendetter et poursuivre sa croissance par le biais d'activités de fusions-acquisitions

** Quatre des six sociétés de courtage attribuent à l'action une note "achat fort" et deux une note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 142 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action avait progressé de 20,3 % depuis le début de l'année