BofA relève l'objectif de cours d'Occidental après la vente de sa branche chimique à Berkshire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 octobre - ** BofA Global Research relève l'objectif de cours du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N à 47 $ contre 44 $
** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de ~5% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société a déclaré qu'elle vendra sa branche chimique OxyChem à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars
** Le courtier considère la vente comme positive pour OXY
** "Nous pensons que le portefeuille rationalisé permettra aux investisseurs de mieux valoriser OXY par rapport à ses pairs, en soulignant sa capacité à exploiter le potentiel des ressources et à réduire les coûts" - le courtier
** 8 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 2 à "vendre"; le cours médian est de 52,06 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, OXY a baissé de 9,2 % depuis le début de l'année
