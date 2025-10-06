BofA relève l'objectif de cours d'Occidental après la vente de sa branche chimique à Berkshire

6 octobre - ** BofA Global Research relève l'objectif de cours du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N à 47 $ contre 44 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de ~5% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a déclaré qu'elle vendra sa branche chimique OxyChem à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars

** Le courtier considère la vente comme positive pour OXY

** "Nous pensons que le portefeuille rationalisé permettra aux investisseurs de mieux valoriser OXY par rapport à ses pairs, en soulignant sa capacité à exploiter le potentiel des ressources et à réduire les coûts" - le courtier

** 8 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 2 à "vendre"; le cours médian est de 52,06 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, OXY a baissé de 9,2 % depuis le début de l'année